Nacionalistas de Guanaja rechazan repetir elecciones y reclamen que no les pueden quitar alcaldía  

Tegucigalpa – Un grupo de pobladores de Guanaja, Islas de la Bahía, protestaron este sábado en rechazo a la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordena repetir las elecciones municipales tras declarar un empate en la elección de la Corporación Municipal.

(Leer) TJE ordena repetir elección en la alcaldía de Guanaja

Los manifestantes, partidarios del Partido Nacional, señalan que anularon tres votos que les daba el gane.

Aseguran que no van a entregar la alcaldía y se niegan a someterse a elecciones nuevamente. “No se van a repetir las elecciones en Guanaja”, aseguró el alcalde Rollin Dion Kelly Hurlston, quien ya tomó posesión del cargo el 25 de enero.

Anunciaron que una comisión se movilizará a Tegucigalpa para reunirse con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). VC