Nacionalistas anuncian pausa a insurrección legislativa para elegir al Fiscal General

Tegucigalpa – La Junta Directiva no tiene excusa para no llamar a sesiones, y los nacionalistas están dispuestos a hacer una pausa en insurrección legislativa para que el Partido Libertad y Refundación non les culpe de no elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto, dijo el diputado Antonio Rivera Callejas.

– Libre ocasionó más daños cuando estuvo en insurrección legislativa y rápido se solventaron los problemas para reanudar las sesiones, citó Toño Rivera.

El parlamentario reiteró que harán la pausa para que no se les acuse de querer boicotear la elección de las autoridades del Ministerio Público (MP), no obstante, después de elegir al Fiscal General y Adjunto continuarán con la insurrección legislativa.

Recordó que la insurrección se debe a que no les han permitido presentar una moción de orden para la derogación del pacto de impunidad (04-2022).

De igual forma, expuso que Libre tampoco tiene excusa para no llamar a sesiones alegando daños en el sonido, ya que cuando ellos estuvieron en insurrección no uno ni dos días sino dos meses causaron mucho más daño y además esos problemas técnicos de sonido pudieron repararlos rápido.

Por lo anterior acusó que “la suspensión de sesiones es una estrategia para definir detalles para la elección de las máximas autoridades del Ministerio Público”

Finalmente anunció que este miércoles tendrán reunión como bancada y definirán el tema de la insurrección, pero consideró que se pondrá una pausa a la misma. LB