Nacen trillizos en Hospital Catarino Rivas de SPS, el segundo de este año

San Pedro Sula – Este miércoles una madre dio a luz a trillizos en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, el segundo parto de trillizos que atienden los médicos en el presente año.

Los varoncitos nacieron bien de salud, con un peso de cinco libras cada uno y nacieron a las entre las 10:04 y las 10:07.

La madre de los trillizos es originaria de Tela, Atlántida, confirmaron autoridades del centro asistencial de la ciudad industrial.

Según se informó, la madre llegó a su control médico, pero la galena miro que ya habían inconsistencias y la mandó a labor y parto.

La madre con sus tres varoncitos será dada de alta dentro de dos días.

El llamado es a la población para brindarle ayuda a la madre con lo que se tenga la voluntad.

Según las autoridades del centro asistencial los partos de trillizos se dan uno al año, sin embargo, este año suman dos los casos, el parto de las trillizas procedentes de Santa Bárbara y que solo sobrevivió una de ellas tras presentar complicaciones en su salud tras el parto. IR