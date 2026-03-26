Nacen trillizos en hospital Atlántida, en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa – La familia Martínez celebra la llegada de tres varones trillizos en el Hospital General Atlántida de La Ceiba, Caribe de Honduras.

Los pequeños fueron recibidos con alegría por sus padres, la madre sostuvo que el embarazo fue difícil.

Los recién nacidos llevarán los nombres de Allan Samir, Ángel Salomón y Arlen Xavier, y se espera que llenen de felicidad y nuevas aventuras a toda la familia.

El doctor que estuvo a cargo del parto señaló que el mismo se realizó por cesárea.

“Los tres varoncitos están bien de salud, ahora a esperar que crezcan sanitos y que la pareja sea favorecida por la población y que los apoyen con donaciones”, apuntó. IR