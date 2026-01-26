Nacen trillizas en SPS, las primeras del 2026

Tegucigalpa – El 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña, nacieron en la ciudad de San Pedro Sula las primeras trillizas del año 2026.

– Las pequeñas prematuras fueron nombradas como: Laura Raquel, Ashley Regina y Reina Leonor.

Su padre, Luis Felipe Peña, detalló que las trillizas nacieron el domingo 25 de enero a las 10 de la mañana en el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

No obstante, ellos son procedentes de San Marcos, Santa Bárbara, occidente de la República.

Las trillizas se encuentran en un estado delicado de salud, reportó el padre.

En ese contexto, solicitó ayuda económica para comprar leche, ropa y medicinas.

La madre de las trillizas se encuentra en estado estable de salud, este es su segundo parto.

Estas son las primeras trillizas en nacer en Honduras este año.

Sin embargo, las recién nacidas se encuentran delicadas, por lo que el padre solicitó orar por su recuperación.

Dijo que el traslado desde Santa Bárbara hacia San Pedro Sula afectó el nacimiento ya que las calles están en mal estado y eso provocó que las trillizas se movieran en el vientre de su madre, lo que dificultó su traída al mundo.

El padre de 58 años y la madre Reina Guadalupe Saldivar (28) ya son padres de una niña de ocho años.

Este es el segundo parto que afronta la madre, pero hoy las recién nacidas corren peligro.

Para ayudas económicas las personas pueden contactar al número 9293‑1032 al padre de las infantes, Luis Felipe Peña. (RO)