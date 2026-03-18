Nace “Juntos por la Nueva Honduras”, la corriente alternativa en Libre

Tegucigalpa – El diputado Germán Altamirano presentó este miércoles la iniciativa “Juntos por la Nueva Honduras”, el nuevo movimiento político a lo interno del Partido Libertad y Refundación (Libre).

En la presentación estuvieron: el alcalde de Níspero en Santa Bárbara; Antonio Caballero; la presidenta de la Asociación de Campesinos, Martha Rodríguez; y la diputada suplente Nidia Caballero.

Altamirano manifestó que el objetivo de este movimiento es reencontrarse con la base de Libre a nivel nacional.

“Este movimiento es para no perder el norte, ver lo que Honduras necesita y poder innovar la forma de hacer política”, dijo en conferencia de prensa.

Señaló que la prioridad es apoyar a los campesinos, los grupos de producción en los campos, volver a los orígenes y objetivos principales que le dio vida a Libre.

El diputado dijo que se iniciará un plan estratégico para organizar un modelo económico cooperativista que nos pueda ayudar a impulsar el emprendimiento para los jóvenes.

Consideró que este movimiento será la punta de lanza para un cambio radical en la política hondureña. AG