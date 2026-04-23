Nace AIF, el nuevo sindicato mundial para una defensa integral de los futbolistas

Madrid – La Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), impulsada por David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, nace con el objetivo de hacer una defensa integral de sus derechos y luchar por la mejora de sus condiciones profesionales y personales, situando al colectivo en el centro del ecosistema del fútbol.

AIF, como organización global, aspira a convertirse en el sindicato de referencia para futbolistas en todo el mundo con el impulso de los más de 30,000 jugadores y jugadoras que ya forman parte de la entidad.

El organigrama del nuevo sindicato AIF lo encabeza como presidente David Aganzo. El secretario general es Álvaro Ortiz, de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPRO) y como vicepresidentes Rinaldo José Zaffani Martorelli, del Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Sao Paulo (SAPESP) y Lucien W. Valloni, de la Asociación Suiza de Jugadores de Fútbol (SAFP).

David Aganzo, presidente de AFE, dijo durante la presentación del nuevo sindicato en Madrid que «la voz del futbolista está apagada y por eso se crea este organismo como un nuevo modelo que tenga en esencia a los y las futbolistas, con transparencia, y sirva de interlocución directa con FIFA, CONCAFAF o la Unión Europa. En definitiva, con todos los organismos que toman decisiones».

«Los futbolistas están perdiendo fuerza, derechos y garantías. Este sindicato va a luchar por el fondo de garantía de la FIFA. Hay muchos jugadores que se quedaron sin cobrar y gente que está sufriendo barbaridades. Ese fondo de garantía no nos cubre. Este sindicato estará, cercania, transparencia y derecho son las tres palabras pilares. Muy importante que los jugadores tengan convenios colectivos, muchos tenemos derechos.

«Hay sindicatos africanos, europeos, sudamericanos y norteamericanos para entrar. Saben los estatutos y estamos a la espera. Lo más importante son las garantías y derechos de los futbolistas a nivel mundial, nazca donde nazca. Nosotros vimos que en España se intentó llevar un partido a Miami sin contar con los futbolistas. Eso es un claro ejemplo de que el futbolista no está donde le corresponde», manifestó.

«Este sindicato es una obligación de ética. Somos gente de valores y el único legado que podemos dejar es que la gente que venga detrás tenga mejores condiciones que nosotros», subrayó.

Condiciones justas para el fútbol femenino

Álvaro Ortiz, dirigente mexicano de AMFPRO, apuntó la importancia de seguir desarrollando condiciones dignas para el fútbol femenino que le permita seguir creciendo.

«Damos un paso importante con el nacimiento de AIF, que nace con el objetivo del crecimiento del fútbol femenino con condiciones justas y dignas. Es necesario señalar que el crecimiento no ha sido equitativo porque hay jugadoras en el mundo que tienen falta de seguridad social, acceso limitado a servicios médicos o contratos precarios. También está el tema de la maternidad, que sigue siendo un desafío y nadie debería ser obligada a elegir entre vida personal o profesional», comentó.

Rinaldo José Zaffani Martorelli, representante brasileño de SAPESP, declaró que «hay países que van al Mundial de este año que no tienen fútbol profesional y si no son profesionales los jugadores no tienen derechos».

«El sistema deportivo muchas veces se sobrepone al jurídico. No podemos buscar la justicia común porque el sistema deportivo no da siempre respuestas para la protección de jugadores. Vamos a trabajar para que los convenios colectivos sean efectivos en todos los sindicatos y más sindicatos puedan venir con protección y que todos seamos solidarios en trabajar e intercambiar informaciones y experiencias. Queremos hacer de este sindicato una institución para trabajar en el convencimiento de que juntos somos más fuertes», apuntó.

Lucien W. Valloni, de la Asociación Suiza de Jugadores de Fútbol (SAFP), justificó la creación de este nuevo sindicato para «estar cerca de los jugadores y protegerlos».

«Vamos a estar muy cerca cuando las cosas no vayan bien. Queremos estar cerca en el momento de la retirada en temas como la salud mental. Al acabar su carrera deben buscar trabajo y nosotros debemos ayudarles a cambiar las cosas para prepararles después de su carrera futbolística. Nuestra misión es ofrecerle siempre una voz», señaló.

Con este nuevo sindicato, David Aganzo desveló que van a estar en el Congreso de la FIFA del 30 de abril en Vancouver (Mundial), en el Mundial de fútbol que comienza en junio y que harán un evento en México en una fecha próxima en una ciudad aún por designar.

Entre los futbolistas y exfutbolistas españoles que apoyan a AIF están Fernando Hierro, Álvaro Morata y Jorge López Marco ‘Tote’. EFE