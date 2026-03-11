Musk anuncia que Tesla y xAI crearán ‘Macrohard’ para desarrollo autónomo de software

Washington – Elon Musk anunció este miércoles que el proyecto ‘Macrohard’, cuyo objetivo es generar agentes autónomos capaces de crear software complejo, se ha convertido en un proyecto conjunto entre xAI, su empresa de inteligencia artificial (IA), y el fabricante de automóviles Tesla.

Musk anunció ‘Macrohard’, un juego de palabras con el nombre de Microsoft, en agosto de 2025, como un proyecto de xAI para desarrollar agentes de IA, o trabajadores digitales, que producirían software.

Pero tras meses de dificultades para arrancar el proyecto, el controvertido empresario confirmó este miércoles que ‘Macrohard’, que también denomina ‘Digital Optimus’, «es un proyecto conjunto xAI-Tesla», producto del acuerdo de inversión que el fabricante de automóviles firmó en enero con la empresa de IA y que está cifrado en 2.000 millones de dólares.

El nombre de ‘Digital Optimus’ se deriva del robot humanoide Optimus que Tesla está desarrollando y que Musk asegura que será el producto más valioso de la historia de la humanidad.

Musk explicó en un mensaje en las redes sociales que Grok, el ‘chatbot’ de xAI, ejercerá de «director» de ‘Digital Optimus’.

«Se puede entender como si la IA de Digital Optimus fuese el Sistema 1 (la parte instintiva de la mente) y Grok fuese el Sistema 2 (la parte reflexiva o pensante de la mente)», dijo.

Musk también explicó que Digital Optimus será ejecutado con los chips de Tesla AI4, que cuestan 650 dólares y que el empresario calificó como «de súper bajo costo», en conjunción con hardware de Tesla.

«Será el único sistema de IA en tiempo real. Esto es muy importante. En principio, es capaz de emular el funcionamiento de compañías enteras. Por eso el programa se llama MACROHARD, una divertida referencia a Microsoft», concluyó.

El anuncio se produce después de que medios especializados hayan señalado que el proyecto Macrohard o Digital Optimus ha sufrido graves contratiempos desde su lanzamiento, con destacados empleados a cargo de su ejecución abandonando la compañía.

El caso más relevante sería el de Toby Pohlen, el cofundador de xAI, a quien Musk nombró a principios de febrero como encargado de sacar a flote la idea pero que abandonó el cargo solo dos semanas después de su nombramiento. JS