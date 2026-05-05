Musk abandonó OpenAI para entrar en la carrera de la IA, asegura Brockman en juicio

Los Ángeles (EEUU) – El magnate Elon Musk abandonó OpenAI para competir en el sector de la inteligencia artificial a través de una de sus compañías, según declaró este lunes el presidente de la tecnológica, Greg Brockman, en el juicio que busca establecer si la creadora de ChatGPT incumplió su misión fundacional de empresa sin ánimo de lucro.

En el quinto día del mediático juicio que se realiza en Oakland (California), Brockman subió al estrado para responder por las acusaciones de haber engañado al hombre más rico del mundo, que donó más de 40 millones de dólares a la fundación de OpenAI.

Brockman fue enfático en su testimonio al decir que «no había engañado» al fundador de SpaceX y Tesla. También, aseguró que cuando Musk decidió marcharse de OpenAI fue debido a su deseo de emprender un proyecto para desarrollar una inteligencia artificial (IA) general.

Musk acusa a la tecnológica, sus cofundadores Brockman y Sam Altman, y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

El testimonio de Brockman hace parte de la estrategia legal de OpenAI, que asegura que Musk los demandó para obstaculizar a un competidor directo.

En 2023, Musk fundó xAI, su propia compañía de inteligencia artificial compuesta por exempleados de empresas como la misma OpenAI, DeepMind, Google Research, Microsoft Research.

Este lunes, también se conoció que Musk mandó un mensaje a Brockman, para resolver la batalla legal dos días antes de que comenzara el juicio.

Las probabilidades de que Musk gane el caso se desplomaron este lunes, la plataforma de apuestas Kalshi le dieron aproximadamente un 36% de posibilidades de alzarse con una victoria, el porcentaje más bajo desde que comenzó el juicio.

Musk se sentó la semana pasada en el estrado por tres días, y, durante su intervención, el fundador de Tesla dijo que fue «un tonto» al entregar a la empresa emergente 38 millones de dólares en financiación «esencialmente gratuita» para crear lo que se convertiría en una compañía de 800.000 millones de dólares.

OpenAI fue lanzada en 2015 como una empresa sin ánimo de lucro cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores, buscaban avances en la inteligencia artificial (IA). En 2019, la tecnológica pasó a una estructura de beneficio limitado. JS