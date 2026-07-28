Música hondureña, trajes de palillonas modestos y la participación de 55 colegios marcarán desfiles en la capital

Tegucigalpa – Los desfiles patrios en la capital de Honduras este año estarán marcados por la entonación únicamente de música hondureña, trajes de palillonas modestos y la participación de 55 instituciones educativas.

Así lo confirmó este lunes la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, quien dijo que se invitó a 60 instituciones a participar, sin embargo, 55 confirmaron su participación.

Lo anterior representa una disminución respecto a los 78 institutos que participaron en los desfiles patrios del año 2025.

La funcionaria explicó que se ha solicitado la entonación de música hondureña folclórica.

Asimismo se solicitó trajes modestos en las palillonas y pomponeras, agregó.

Cabe señalar que este año no se brindará el show de paracaidismo por parte del Equipo de Salto Libre de las Fuerzas Armadas.

La funcionaria recordó que se trata de un evento voluntario y de celebración de la fiesta de la patria.

“Aquí nada es obligatorio porque también estamos cuidando la economía del padre de familia”, cerró. (RO)