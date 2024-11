‘Música desde el corazón’, un maratón solidario de conciertos para las víctimas de la dana

Madrid – Raphael, David Bisbal, Malú, Viva Suecia, Eva Amaral y Pablo Alborán, entre otros, se han dado cita este domingo en el WiZink Center de Madrid en una noche solidaria para recaudar fondos para los afectados por la dana de Valencia.

Pasadas las 21:30 horas, 16.000 personas, según cifras de la organización, han abarrotadado el pabellón madrileño, cuya recaudación y las donaciones del público a la fila 0 abierta para la ocasión irán a parar íntegramente a la plataforma Som Solidaritat en apoyo a los afectados por el desastre de Valencia.

El artista almeriense David Bisbal ha sido el más aclamado de entre todos los participantes en esta noche solidaria, tras un extenso discurso de agradecimiento, a pesar de un fugaz paso por el escenario donde ha interpretado fragmentos de ‘Esclavo de sus besos’, ‘Bulería’ y ‘Ave María’, que han hecho vibrar a las gradas del pabellón de la Comunidad de Madrid.

“Un verdadero honor estar aquí y formar parte de este momento”, ha reconocido el exconcursante de Operación Triunfo antes de despedirse entre una estruendosa ovación.

Y ha sido Raphael, con un refulgente atuendo de lentejuelas, el encargado de dar el pistoletazo de salida a la noche, en medio de un ruidoso recibimiento, con ‘El tamborilero’ en avance de la inminente época navideña.

“Hoy estamos aquí aportando nuestro granito de arena a los afectados por la dichosa dana. Este concierto va por ellos”, ha expresado el de Linares para dar paso a ‘Qué sabe nadie’, que ha arrancado con un gran aplauso.

El testigo lo ha recogido el malagueño Pablo Alborán, que se ha sentado al gran piano de cola que presidía el escenario para interpretar ‘Prometo’ y ‘Saturno’ y ha llenado de emotividad los primeros compases de la noche.

“Hay veces que uno quiere mudarse del planeta, pero en días como hoy, uno vuelve a creer en el ser humano. Es increíble ver cómo de manera instintiva nos sale ayudar a los demás”, ha dicho el artista andaluz.

Los murcianos Viva Suecia, con su rock alternativo, han conseguido levantar al público de las tribunas de sus asientos, y ha impulsado el entusiasmo general ya de por sí elevado.

Malú también se ha unido a la fiesta con ‘A prueba de ti’ y ‘Blanco y negro’, ataviada con una chaqueta blanca de pelo, y con ganas de interactuar con el público, que ha respondido gustoso a la invitación de la cantante.

Manuel Carrasco ha vuelto a un escenario madrileño después de llenar en verano el Santiago Bernabéu, con una canción reivindicativa sobre los voluntarios que ayudaron en los primeros momentos de la catástrofe y las víctimas, escrita para la ocasión, que ha cosechado una ovación cerrada de los asistentes.

En solitario, Eva Amaral ha hecho acto de presencia en el escenario, sin su compañero Juan Aguirre, ausente por enfermedad de su padre, motivo que también forzó la suspensión del lanzamiento de su nuevo álbum. Eva Amaral ha interpretado en solitario ‘Sin ti no soy nada’ acompañada de un pianista.

Por su parte, la banda de Cartagena Arde Bogotá ha vuelto a dar protagonismo a las guitarras eléctricas (una de ellas con doble mástil) con su rock vibrante y oscuro que ha hecho enloquecer a los sectores más jóvenes del público.

Rozalén, natural de Letur, ha recordado la tragedia también vivida en su pueblo, visiblemente emocionada, ataviada con una camiseta de la localidad de Albacete, y acompañada por su guitarra blanca y una intérprete de lenguaje de signos, todo ello tras la participación de Vanessa Martín, que ha repetido por enésima vez en la noche el lema “solo el pueblo salva al pueblo”.

Los raperos Hijos de la Ruina, los catalanes Love of Lesbian (“nosotros no podíamos fallar a Valencia jamás”, expresó su líder Santi Balmes), los veteranos Café Quijano, Sole Giménez, y el ex de Auryn Dani Fernández han sido los últimos en desfilar por el recinto y cerrar una noche musical solidaria ecléctica que servirá para paliar el desastre de la dana. EFE

(vc)