Musetti resucita ante De Miñaur y evita la clasificación anticipada de Alcaraz

Redacción deportes – El italiano Lorenzo Musetti resucitó este martes ante el australiano Álex de Miñaur (7-5, 3-6 y 7-5) para firmar su primera victoria en las Finales ATP de Turín y privar, de paso, la clasificación anticipada a semifinales del español Carlos Alcaraz, que no se decidirá hasta el jueves.

El tenista murciano, por tanto, tendrá que ganar al propio Musetti en la última jornada de la fase de grupos para asegurarse el pase directo a la siguiente ronda y, además, certificar el número 1 a final de año.

En caso de derrota de Alcaraz, al llevar dos victorias, conserva posibilidades de llegar a semifinales de igual manera, a la espera del resultado del otro encuentro del grupo (Fritz-De Miñaur), y podría asegurar el objetivo de número 1 en esas semis, en las que ya podría cruzarse con el italiano Jannik Sinner, con el que compite por el cetro de líder del ránking.

El grupo Jimmy Connors queda abierto, con la posibilidad de que todos los participantes accedan a semifinales o queden eliminados.

Musetti llegó a Turín casi de rebote, gracias a la renuncia del serbio Novak Djokovic por una lesión en el hombro. En su debut oficial en este prestigioso torneo acabó con derrota ante Fritz, pero sumó su primera victoria en su segunda aparición, contra las cuerdas ante una posible eliminación que evitó tras una remontada estelar en el tercer set.

«No tengo piernas», dijo a su banquillo cuando encarrilaba el final del partido, 5-3 abajo por el ‘break’ sufrido.

Pero el Inalpi Arena no dejó caer a su tenista. Brindó el máximo apoyo al italiano, que hizo bueno el cara a cara a su favor, ahora de 4 a 1, para frenar las aspiraciones del australiano, que sirvió para ganar un partido que se alargó hasta casi las tres horas de duración.

La resistencia de Musetti, que encontró fuerza de donde no tenía para firmar varios puntos que bien pueden ser de lo mejor del torneo, incluido el último del partido, acabó por desfigurar a De Miñaur, incapaz de frenar la adrenalina de un Musetti que, tras hacer bueno su segunda bola de partido, sueña ahora con las semifinales. Todo abierto en el grupo de Alcaraz en la última jornada. EFE