Museo de las Telecomunicaciones, un viaje por la historia de la comunicación en Honduras

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Alejandro García) – Quien desee descubrir cómo se comunicaban padres, abuelos y bisabuelos antes de la era digital encontrará en el Museo de las Telecomunicaciones un recorrido por la historia y la evolución de las comunicaciones en Honduras, desde el telégrafo hasta los primeros teléfonos celulares.

De acuerdo con la información que resguarda el museo, las telecomunicaciones comenzaron en el país en 1877, durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, marcando el inicio de una transformación tecnológica que continúa hasta nuestros días.

El principal propósito del museo es preservar y difundir la historia de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y de las telecomunicaciones hondureñas. Sus salas muestran la evolución de los sistemas de comunicación utilizados por distintas generaciones, desde el telégrafo y las cabinas telefónicas hasta los primeros celulares que llegaron al país.

A lo largo del recorrido, los visitantes pueden conocer los diferentes medios que utilizaron los hondureños para comunicarse a través del tiempo: señales, sonidos, mensajeros, espejos, telégrafo, teléfonos de magneto, radio, teletipos, facsímil, beeper, telefonía fija, internet y telefonía móvil.

El museo funciona en el histórico Palacio de las Telecomunicaciones, ubicado en la avenida Cristóbal Colón, en el barrio Abajo de Tegucigalpa, en el corazón del Centro Histórico. El edificio, de estilo neoclásico, fue construido en 1916 y durante décadas albergó los servicios nacionales de telégrafo y telefonía.

En el primer nivel del inmueble opera el Centro de Historia de Telecomunicaciones y Tecnología, conocido como Museo de las Telecomunicaciones, un espacio dedicado a conservar equipos y documentos que narran la evolución de la transmisión y recepción de señales en Honduras.

El museo reúne la colección de piezas que abarcan más de un siglo de historia tecnológica.

La entrada es gratuita y el recorrido es guiado por personal especializado, que explica el funcionamiento y la importancia histórica de cada una de las piezas exhibidas.

Uno de los espacios que más llama la atención es el pasillo donde se exhiben distintos modelos de teléfonos utilizados en hogares, oficinas y espacios públicos. La colección despierta nostalgia entre quienes recuerdan una época en la que las cabinas telefónicas y los teléfonos de disco eran parte de la vida cotidiana.

El museo también cuenta con una hemeroteca especializada, donde se conservan libros, documentos y publicaciones sobre la historia de las telecomunicaciones, además de cuatro salas permanentes: Telegrafía, Telex, Transmisión e Informática.

Gran parte de los equipos fueron donados por alcaldías, instituciones públicas y ciudadanos interesados en preservar este patrimonio tecnológico. Aunque ya no están en funcionamiento, todos reciben mantenimiento periódico para garantizar su conservación.

Sala de Telegrafía

Esta sala reúne diversos equipos utilizados para transmitir mensajes mediante el sistema telegráfico. Entre las piezas destacan postes y alambrado galvanizado, aisladores de vidrio, resonadores, conmutadores telegráficos de tres y cuatro barras y teléfonos de magneto.

También se exhiben antiguos radio receptores, un reloj de pared que data de 1877, pilas de gravedad utilizadas para generar energía eléctrica y los componentes que hacían posible el funcionamiento del telégrafo, como vasos de vidrio, láminas de zinc y cobre, sulfato de cobre y agua.

La colección se complementa con máquinas de escribir manuales y una bicicleta de la década de 1970, utilizada por los mensajeros que distribuían telegramas a domicilio.

Sala de Telex

En este espacio se explica el funcionamiento del telex, el sistema internacional que permitió durante décadas la transmisión directa de mensajes escritos mediante teletipos.

La sala conserva una mesa de pruebas para teletipos, equipos de frecuencia, sincronoscopios, reguladores de voltaje, probadores de teleimpresoras y otros dispositivos que hicieron posible este sistema de comunicación.

Sala de Transmisión

Aquí se encuentran algunos de los primeros equipos utilizados por las emisoras pioneras de Honduras, entre ellas Radio Tropical, Radio Honduras y HRN, que marcaron el desarrollo de la radiodifusión nacional.

Sala de Informática

El recorrido concluye con una muestra de la evolución de la informática, donde se exhiben computadoras de distintas generaciones, impresoras y máquinas de escribir manuales y eléctricas que acompañaron la modernización de las oficinas hondureñas.

Más que una colección de aparatos antiguos, el Museo de las Telecomunicaciones constituye un testimonio del desarrollo tecnológico del país y un espacio que invita a valorar la importancia de preservar la memoria de las comunicaciones como parte del patrimonio e identidad de Honduras. (PD/ag)