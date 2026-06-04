Museo AquaRio exhibe escultura de Pelé

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Museo AquaRio exhibe escultura de Pelé4 de junio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasDiez récords a batir en el Mundial 2026 4 de junio de 2026 Irán desembarca en EEUU a la sombra de la guerra y con Bélgica en el horizonte 4 de junio de 2026 Neymar seguirá en fisioterapia y no viajará con Brasil para el amistoso contra Egipto 4 de junio de 2026 El Mundial de fútbol impulsará el crecimiento turístico en Norteamérica por encima del 2 % 4 de junio de 2026 Cucurella, Rodri, Pedri y Oyarzabal, fuera del amistoso contra Irak 4 de junio de 2026