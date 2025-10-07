Muros cedidos, hundimientos y árboles caídos dejan lluvias en la capital

Tegucigalpa- La saturación del suelo ya está pasando factura en la capital hondureña, donde se reportan muros cedidos, hundimientos y árboles caídos en diferentes zonas del Distrito Central.

Según se informó, una familia de la colonia La Fuente, está a punto de perder su patrimonio de años, debido al desprendimiento de rocas sobre las que construyeron su hogar.

En ese sentido, pidieron a las autoridades de Copeco, que lleguen a la zona a evaluar la situación.

Asimismo, un muro de piedra cedió en la colonia Rafael Leonardo Callejas, sector 2, y un poste del tendido eléctrico está a punto de colapsar.

Los vecinos, preocupados, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan la situación y eviten una posible tragedia.

Mientras que los vecinos de la colonia José Arturo Duarte viven en zozobra por el hundimiento de la calle principal, hecho que se produjo recientemente debido a la saturación de los suelos por las lluvias y una falla geológica que predomina en el lugar.

Igualmente, sin energía eléctrica, cable ni internet amanecieron vecinos del sector de la 21 de Febrero y zonas aledañas, tras que las recientes lluvias provocaron el colapso de árboles en la zona.

El llamado a la población a mantener las medidas de prevención ante las constantes lluvias que azotan el territorio nacional.

Las autoridades de Copeco, mantienen una alerta amarilla en varios departamentos ante el paso de una vaguada que deja fuertes lluvias en el territorio nacional. IR