Murillo: evaluaciones son sanas, pero advierte riesgos de rotar funcionarios cada seis meses

Tegucigalpa- El analista político Josué Murillo consideró que la medida anunciada por el presidente Nasry Asfura, de sustituir a funcionarios que no presenten resultados en un plazo de seis meses, puede convertirse en una “presión sana” para mejorar el desempeño dentro del gobierno.

–El analista respalda evaluación de funcionarios en seis meses, pero con metas claras y transparentes al tiempo que advierte riesgos de rotaciones constantes.

“Es importante reconocer que en un sistema presidencial quien está a la cabeza del Ejecutivo tiene la facultad de nombrar y remover a sus secretarios de Estado. Yo esperaría que esta medida sea una presión sana sobre el desempeño de sus funcionarios para que se reflejen resultados concretos derivados de la implementación de políticas públicas”, expresó Murillo.

El analista señaló que la intención del Ejecutivo parece orientarse hacia una gestión por resultados, pero advirtió que para que esta estrategia funcione es necesario establecer indicadores y metas claras, así como mecanismos verificables de evaluación.

Asimismo, indicó que las políticas públicas suelen desarrollarse mediante procesos que requieren tiempo, por lo que también es fundamental garantizar transparencia y rendición de cuentas durante su ejecución.

Murillo advirtió que las rotaciones frecuentes de funcionarios pueden enviar señales negativas, ya que podrían evidenciar que la selección inicial del personal no fue la adecuada, por otra parte, si se está removiendo personal se corre el riesgo de que las nuevas autoridades terminan cambiando o reiniciando procesos o proyectos que estaban en marcha.

“Cuando entra un nuevo secretario de Estado muchas veces intenta revertir lo que hizo su antecesor y comenzar procesos desde cero, lo que puede debilitar la institucionalidad”, señaló.

En ese sentido, recomendó que la administración pública priorice la designación de profesionales con capacidad técnica en los puestos clave del gobierno y que el sistema de evaluación por resultados se maneje con equilibrio entre el rigor técnico y el desempeño.

Finalmente, indicó que los procesos de rendición de cuentas basados en resultados pueden evaluarse en plazos que van de seis meses a un año, siempre que existan parámetros claros que permitan medir los avances de la gestión gubernamental.LB