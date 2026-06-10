Mural de Messi hecho por amigos y vecinos causa furor en la periferia de Buenos Aires

Berazategui- Sobre una pared levantada en un estacionamiento de Berazategui, una popular localidad de la periferia de Buenos Aires, se alza el rostro de Lionel Messi rodeado por más de 1.000 firmas de vecinos, un mural impulsado por dos amigos que se ha convertido en un fenómeno viral y comunitario, que llevó al propio futbolista a enviar un mensaje de gratitud.

La historia comenzó con una idea sencilla, pero ambiciosa. El muralista Leonel García, de 32 años, quería rendir homenaje a Messi tras la obtención de la tercera Copa del Mundo por Argentina en 2022, con el desafío de levantar una obra que destaque entre las innumerables dedicadas al delantero en Argentina y el mundo.

“Como ya hay muchos murales, había que ponerle un factor diferencial. Mi idea fue hacer que toda la gente firme, ponga su nombre y con un saludo a Messi para el Mundial”, explicó García a EFE.

Para concretar el proyecto necesitaba una pared. Fue entonces cuando se sumó en febrero pasado a Federico Merodo, de 23 años y propietario del estacionamiento donde hoy se levanta la obra.

“Leo me propuso la idea de hacer un trabajo de estas dimensiones que incluía a todo Berazategui y a mí me encantó”, contó Merodo a EFE.

Como el lugar no contaba con una superficie adecuada, ambos decidieron construir especialmente una pared de ladrillo de seis metros de ancho por cinco y medio de alto para convertirla en el soporte del mural.

Merodo, además, recurrió a las redes sociales para conseguir patrocinadores que ayudaran a cubrir los costos.

El trabajo de García demandó 18 días, con jornadas de entre seis y ocho horas diarias en las que usó apenas ocho colores, que combinados en distintas proporciones formaron las sombras, luces y detalles del rostro de Messi.

A medida que avanzaba el mural, la expectativa de los vecinos fue creciendo y los organizadores comenzaron a difundir el proyecto en redes sociales convocando a la comunidad a participar con una firma el pasado 29 de mayo.

“Firmaron más de 1.100 personas. Fue un evento histórico para el municipio. Muchas quedaron afuera porque la pared no dio abasto”, relató García.

El mensaje de Messi

La repercusión del mural trascendió rápidamente los límites locales. Imágenes de la obra comenzaron a circular por redes sociales y fueron compartidas por figuras del deporte y la cultura hasta que el 3 de junio llegó a oídos del mismísimo Messi, quien a través de un video agradeció el homenaje.

“Fue una locura. Agradecerles mucho a ustedes y a toda la gente que los bancó, que se acercó y se sigue acercando”, expresó el futbolista.

Para los amigos el mensaje significó mucho más de lo que había imaginado. “Nosotros aspirábamos a que le pusiera un ‘me gusta’ en Instagram. Pero él duplicó la apuesta y nos regaló un video hermoso. Para mí como artista es un hito impresionante», dijo García.

El próximo objetivo de los impulsores es conseguir una firma original de Messi para incorporarla al mural junto a las de los vecinos.

El mural ya se transformó en un símbolo de Berazategui y se prevé que será un punto de encuentro para que los vecinos festejen futuras victorias de la selección argentina, a días de su participación en un nuevo campeonato del mundo. EFE (AD)