Municipios serán intervenidos por el impacto climático y riesgo de inseguridad alimentaria

Tegucigalpa – Un total de 33 municipios de Honduras serán intervenidos debido al impacto del cambio climático y el riesgo de inseguridad alimentaria que enfrentan miles de familias en diferentes regiones del país, informaron autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Juan Carlos Molina, detalló que el proyecto contará con el respaldo financiero de las Naciones Unidas para atender a las comunidades más vulnerables.

“Las Naciones Unidas son quienes nos están cooperando para poder asistir a estos 33 municipios con un monto arriba de los 60 millones de dólares”, expresó Molina al referirse a la inversión destinada para enfrentar los efectos climáticos y fortalecer la seguridad alimentaria.

Según las autoridades, los municipios priorizados presentan afectaciones derivadas de sequías, pérdidas agrícolas, escasez de agua y dificultades para garantizar la alimentación de miles de habitantes, especialmente en zonas rurales.

El plan contempla acciones orientadas a mejorar la resiliencia de las comunidades, impulsar proyectos agrícolas sostenibles, fortalecer sistemas de abastecimiento de agua y apoyar a las familias afectadas por fenómenos climáticos extremos.

Representantes municipales señalaron que la cooperación internacional permitirá ejecutar programas de asistencia y prevención en sectores históricamente golpeados por la pobreza y la vulnerabilidad climática, mientras se busca reducir el impacto social y económico que enfrenta la población. IR