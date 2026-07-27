Municipio de Mercedes de Oriente suma una década sin homicidios y atribuye éxito a cohesión social y “zona seca”

La Paz, Honduras – El alcalde de Mercedes de Oriente, Miguel Patricio Maldonado, aseguró que ese municipio del sur del departamento de La Paz mantiene en cero la incidencia de homicidios, un resultado que atribuye a la cohesión comunitaria, la vigilancia social y a la prohibición histórica de venta de bebidas alcohólicas.

Maldonado, quien cursa su tercer periodo al frente de la comuna, destacó que la población —de aproximadamente 2,600 habitantes— juega un papel determinante en la seguridad. “Es un municipio pequeño donde todos nos conocemos. Cuando llega alguien desconocido, la comunidad se alerta y hay comunicación inmediata entre vecinos”, explicó.

El edil nacionalista subrayó que, pese a contar únicamente con cuatro agentes policiales asignados, la coordinación entre la ciudadanía, la alcaldía y la Policía Nacional permite mantener el control y la prevención de hechos delictivos.

Uno de los factores clave, según detalló, es que Mercedes de Oriente fue declarado hace más de 25 a 30 años como “zona seca”, tras una decisión tomada en cabildo abierto por la propia población. “Antes había incidentes asociados al consumo de alcohol. La gente pidió eliminar la venta y desde entonces se ha visto una gran diferencia”, indicó.

A juicio del jefe edilicio, esta medida ha tenido efectos sostenidos en el tiempo, especialmente en las nuevas generaciones. “Los jóvenes han crecido sin esos ejemplos de violencia ligados al alcohol, lo que fortalece la convivencia ciudadana”, afirmó.

Maldonado también resaltó valores comunitarios como el respeto a la propiedad ajena y la cultura de trabajo, elementos que inciden directamente en los niveles de seguridad.

En el ámbito cultural, el alcalde invitó a la población a participar en la feria patronal del municipio, que se celebra del 22 al 26 de noviembre en honor a la Virgen de la Merced, trasladada históricamente de septiembre debido a las lluvias que impedían su realización.

Extendió una invitación a visitar Mercedes de Oriente, destacando la hospitalidad de sus habitantes y su ambiente de tranquilidad como principales atractivos.

El edificio municipal de Mercedes de Oriente.

Otros municipios con cero incidencia

El caso más sobresaliente corresponde a Mercedes de Oriente, en el departamento de La Paz. Durante los diez años analizados no reportó un solo homicidio, convirtiéndose en el único municipio hondureño con ese registro.

En el listado también destacan Humuya, en Comayagua, y Lauterique, en La Paz, ambos con nueve años libres de homicidios. Humuya únicamente registró un caso en 2017, mientras que Lauterique tuvo un solo hecho violento en 2021.

Otros municipios con un desempeño similar son Morolica, en Choluteca, y San Miguelito, en Francisco Morazán, que acumularon ocho años sin asesinatos. A ellos se suman Villeda Morales (Gracias a Dios), Dolores Merendón (Ocotepeque), Yauyupe (El Paraíso), San Isidro (Choluteca), Cabañas (La Paz), Nueva Armenia, San Buenaventura y La Libertad, estos tres últimos en Francisco Morazán, todos con siete años sin registrar homicidios, aunque de forma alterna. JS