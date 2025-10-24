¿Mundo al revés?, cuestiona exvicecanciller García sobre contratación en el CNE de “empresa que cobra más caro”

Tegucigalpa – El exvicecanciller hondureño, Antonio García, cuestionó hoy que si acaso se trata de un mundo al revés sobre las pretensiones del oficialismo de querer contratar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) los servicios de la empresa que cobra más caro.

Está bien difícil justificar que se contrate la empresa que cobra más cara por millones y siendo la famosa compañía venezolana Smartmatic. Eso amerita una investigación de oficio de la fiscalía en vez de denunciar quienes piden se contrate la más barata. ¿Mundo al revés?, escribió García en su cuenta de X.

Entre tanto, la empresa Smartmatic se retiró oficialmente del proceso de licitación para la conectividad satelital del sistema de transmisión electoral de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, en medio de un ambiente de creciente tensión dentro del CNE.

El retiro de Smartmatic ocurre en medio de un duro enfrentamiento entre los consejeros del CNE, especialmente entre Cossette López y Marlon Ochoa, representante del partido Libre. López denunció públicamente haber sido amenazada por Ochoa para aprobar la adjudicación a Smartmatic, cuya oferta —según dijo— era la más onerosa, con una diferencia de más de 67 millones de lempiras respecto a otras propuestas.

Por su parte, Ochoa acusó a sus compañeras consejeras de “boicotear el proceso electoral” y sostuvo que existe una campaña del bipartidismo para “desprestigiar las elecciones”.

Ante el conflicto y la polémica pública, Smartmatic decidió retirarse del proceso, dejando vacante la licitación del sistema de conectividad. PD