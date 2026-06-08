Mundial 2026: EFE, “todo a la vez en todas partes”

Madrid– La selección de redactores, fotógrafos y cámaras de EFE está ya dispuesta para registrar desde la próxima semana todo lo que pase en el Mundial de fútbol 2026 en todas partes y en todos los soportes.

Una gran expedición local y desplazada que, además, esta vez y gracias a todo un detalle de la delegación de EEUU, será recibida con una insignia, un pequeño símbolo con el que serán identificados como el equipo mundialista de EFE.

El pin de “La Selección EFE” diseñado por Octavio Guzmán, coordinador audiovisual de EEUU.

Este Mundial se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, en una edición que bate todos los récords de duración y participación. Todo un reto también para los equipos de las mesas de edición y, sobre todo, para la de Bogotá, principal implicada en la cobertura por sus horarios.

48 selecciones, 104 partidos, 16 sedes, 39 días de competición, del 11 de junio al 19 de julio del 2026. Un esfuerzo sin precedentes para EFE en un evento deportivo global, que contará con la presencia de enviados especiales de España, Latam y el apoyo de las delegaciones de EFE en México, EEUU y Canadá, que serán clave en la cobertura de torneo, con enormes distancias entre las sedes y con una apuesta decidida de la agencia por los contenidos en texto, audiovisual, redes sociales y nuevas narrativas.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle serán las sedes en EEUU. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, las de México. Mientras que Toronto y Vancouver organizarán los partidos en Canadá.

EFE pondrá el foco en 3 vectores: Un seguimiento integral y exhaustivo -24 x 7- de selecciones como España, Brasil, Argentina y el resto de equipos iberoamericanos, con la garantía de ofrecer las previas y crónicas de los 104 partidos; un foco en las grandes estrellas del Mundial –Lamine Yamal, Mbappé, Haaland, Vinicius, Vitinha, Pedri, Messi, Cristiano Ronaldo….; y el análisis más profundo, político, sociológico y económico de nuestros redactores en el paisaje mundialista.

La presencia de Irán en el Mundial añade además un nuevo enfoque geopolítico al campeonato. Irán se concentra en México, se concentra en Antalya (Turquía) desde el pasado 18 de mayo y establecerá su base en Tijuana, desde donde se desplazará a Los Ángeles y Seattle para disputar sus tres partidos del Grupo G, el 15 de junio contra Nueva Zelanda, el 21 ante Bélgica y el 26 frente a Egipto.

La FIFA calcula en más de 80.000 millones de dólares el impacto económico global y unos ingresos propios de 11.000 millones de dólares, superando los 7.500 millones de Qatar 2022.

España se concentrará en Chattanooga (Tennessee) y jugará sus dos primeros partidos en Atlanta contra Cabo Verde y Arabia Saudí los días 15 y 21 de junio respectivamente.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, eligió el campamento base de Chattanooga -a 167 km de Atlanta-, donde además de contar con un hotel ideal para la concentración del equipo, cuenta con las instalaciones de la Baylor School, referentes del deporte en EEUU.EFE/ir