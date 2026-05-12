Multitudinarias marchas en Argentina exigen a Milei no asfixiar las universidades públicas

Buenos Aires – Una multitudinaria marcha en Buenos Aires, con réplicas en otras ciudades de Argentina, reclamó este martes al Gobierno de Javier Milei que destine fondos a las universidades públicas, asfixiadas por el ajuste del Ejecutivo y el incumplimiento de la ley de financiamiento de la educación pública superior.

Centenares de miles de estudiantes, profesores, directivos y personal no docente de las universidades públicas de Argentina, acompañados por sindicatos y partidos de oposición, colmaron las calles en los alrededores de las casas de altos estudios para luego marchar hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada -sede del Ejecutivo argentino-.

Bajo la consigna ‘Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional’, la movilización en Buenos Aires y las que se realizaron en otras ciudades argentinas tuvieron como eje exigir que se cumpla con la ley de financiación de las universidades públicas que el Gobierno se niega a aplicar.

Según los organizadores, un millón y medio de personas se movilizó este martes en diversos lugares del país.

«Estos son los argentinos reclamando para que los profesores y trabajadores del sistema público universitario puedan vivir dignamente de su trabajo. La universidad pública es la principal herramienta de movilidad social que tiene nuestro país. Este Gobierno está vaciando la educación pública de calidad», dijo a EFE Emiliano Yacobitti, vicerrector de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande de Argentina.

El severo ajuste que el ultraliberal Javier Milei aplica desde finales de 2023, cuando llegó a la Presidencia, socavó el presupuesto para las universidades, que cayó del 0,718 % del PIB en 2023 al 0,428 % este año, su menor nivel desde 1989, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

En 2024 y 2025 el Congreso aprobó dos leyes que exigen al Ejecutivo destinar más fondos a las universidades, pero Milei las vetó.

El veto de 2025 fue revertido por el Parlamento, pero el Gobierno se niega a aplicar la norma, pese a fallos judiciales que le obligan a hacerlo y que el Gobierno ha apelado ante la Corte Suprema.

El drástico recorte presupuestario implicó un fuerte deterioro de los salarios -en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza-, de infraestructuras, falta de material educativo, renuncias de profesores, deserción estudiantil y problemas para mantener operativos los hospitales públicos que dependen de las universidades.

«Recibimos pacientes del todo el país. Los médicos no pueden operar por falta de insumos. La falta de presupuesto afecta la formación de médicos y enfermeros. Esto repercute en todo el país porque en este hospital se forman los profesionales que luego van al último rincón de Argentina», afirmó a EFE Karen Rivero Carrizo, trabajadora administrativa del Hospital de Clínicas, de la UBA.

Futuro en jaque

De la movilización también participaron muchos estudiantes de escuelas medias o secundarias que, en un contexto de crisis económica, ven peligrar su futuro acceso a la educación universitaria pública, gratuita en Argentina desde 1949.

Esta gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en el país, donde unos dos millones de personas estudian en alguna de las 57 universidades públicas, muchas de ellas de gran prestigio nacional e internacional.

«Vine en 2024 a estudiar a Argentina porque la UBA es la mejor universidad de América Latina y me quiero recibir (graduar). Hace falta papel higiénico en el baño y los profesores reciben un salario que no alcanza ni para pagar la mitad de un alquiler», denunció a EFE Thais Caixeiro, una brasileña que estudia Psicología en la UBA.

Guido Marotta, estudiante de Medicina de la UBA, contó a EFE que la deserción estudiantil es alta: la renuncia de profesores por razones salariales acota la disponibilidad de clases para los alumnos, quienes, en número creciente, se ven obligados a trabajar para mantenerse mientras estudian.

«Tenemos que hacer malabares. Y, al no haber becas para poder seguir cursando, no hay manera de compaginar las dos cosas -estudio y trabajo- y la gente deja la cerrara universitaria», afirmó.

Críticas al Gobierno

Con pancartas, banderas argentinas y cánticos, la masiva marcha se desarrolló con tranquilidad pero con tono enérgico de reclamo contra Milei, cuya imagen está en caída por la continuidad del ajuste económico y las denuncias por corrupción que salpican a su Gobierno.

En la movilización participaron dirigentes sindicales y miembros de partidos opositores, entre ellos, el peronismo, el Frente de Izquierda y la Unión Cívica Radical. También personalidades de la cultura argentina.

La formación ultraderechista gobernante La Libertad Avanza (LLA) tildó la multitudinaria protesta de «marcha política opositora» en un comunicado que Milei compartió en redes sociales y en el que expresa que su Administración «tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal». JS