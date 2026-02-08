Multitudinaria presencia de devotos en Basílica de Suyapa

Tegucigalpa – Pese a que la fiesta de la Virgen de Suyapa se celebró el pasado 03 de enero, este domingo la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa lució totalmente abarrotada.

De acuerdo con lglesia Católica 1.5 millones de peregrinos han visitado la imagen de la Virgen de Suyapa en las últimas semanas.

Los operativos de seguridad y de atención a los peregrinos continuarán hasta el siguiente sábado 14 de febrero.

Este año se conmemoran 279 años desde aquella tarde en que la Madre de Dios se quiso entregar a los hondureños bajo la advocación de María de Suyapa.

En el año 1925, el papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de Suyapa, Patrona de la República de Honduras, y se escogió el 3 de febrero como el día de la celebración patronal, con misa y oficio propios.

Aunque ya transcurrió casi una semana de la fiesta de la Virgen de Suyapa los devotos continúan llegando a su casa en Tegucigalpa para visitarla y agradecer los favores recibidos.

Nuestra Señora de Suyapa mide apenas seis centímetros y medio; obra muy antigua posiblemente trabajada con devoción por algún artista aficionado. En su mirada angelical se refleja la nobleza de la raza indígena. Es morena, de rostro ovalado, mejillas redondeadas, y su lacia cabellera le llega hasta los hombros.

Aunque se trata de una imagen muy pequeña la fe en ella por parte de los hondureños es inmensurable. (RO)