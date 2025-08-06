Multitudinaria marcha de antorchas para implorar por paz y elecciones limpias en Honduras

Tegucigalpa – Esta tarde se realizó una jornada de oración en las cercanías del Congreso Nacional por parte del grupo evangélico Jóvenes Cristianos.

Los Jóvenes Cristianos realizaron la jornada por la paz y la democracia en Honduras.

El espacio se extendió desde las 6:30 de la noche hasta las ocho de la noche.

En el evento también participaron políticos de los partidos de oposición.

El evento evocó la marcha de las antorchas ya que los asistentes llegaron con antorchas.

La congresista Iroshka Elvir fue una de las asistentes y dijo que se siente convocada ya que profesa la religión desde los 14 años.

La jornada se desarrolló de forma pacífica ya que los asistentes solo se acercaron al Hemiciclo y no intentaron ingresar.

Entre tanto, los jóvenes oraban en la Cámara Legislativa se desarrolló una sesión de la junta directiva.

En ese contexto, se prevé que esta semana se podría retomar la agenda legislativa. (RO)