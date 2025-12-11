Múltiples sectores rechazan llamados al caos y piden transparencia electoral

Mientras avanza el proceso de declaratoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en medio de la crisis poselectoral que se ha manifestado en los últimos días, diversos sectores de la sociedad hondureña (sociedad civil, sector privado, organizaciones juveniles, colectivos de mujeres, academia, iglesias, clase trabajadora, colegios profesionales y otros actores comprometidos con la democracia) nos unimos para expresar nuestra posición y hacer un llamado urgente a la responsabilidad y al respeto del orden democrático.

Nuestra declaración se fundamenta en los siguientes puntos:

Consideramos inaceptable y condenamos que actores políticos pretendan desconocer la voluntad popular y generar incertidumbre en un momento en que el país necesita unidad y respeto al orden democrático. Exigimos respeto al proceso electoral, hacemos un llamado al orden y la cordura, y expresamos nuestro rechazo a las convocatorias que buscan sembrar inestabilidad y desconocer el ejercicio cívico del 30 de noviembre.

Las más de 2,700 actas identificadas con inconsistencias deben entrar al proceso de revisión especial como lo establece la Ley Electoral. Los partidos políticos están en el deber y el derecho de ser parte de la verificación especial, decisiva para que el CNE haga públicos los resultados del 30 de noviembre.

El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad expresada en las urnas. Instamos al CNE a garantizar la integridad del proceso de escrutinio especial y divulgar los resultados de esta etapa en tiempo real, con el objetivo de fortalecer la confianza en el proceso y culminar con la declaratoria oficial en los períodos establecidos por la ley, garantizando transparencia y certeza para la ciudadanía.

El Consorcio de Observadores Electorales por Honduras (COEH), con el soporte técnico del National Democratic Institute (NDI), confirma que en las etapas observadas hasta el momento no hay evidencia de fraude o alteración de los resultados. Reafirmamos nuestra confianza en la legitimidad de los resultados y en la voluntad popular.

Valoramos la declaración de las Fuerzas Armadas de Honduras en la que ratifican su apego al mandato constitucional y su compromiso de garantizar una transición democrática.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que deduzcan responsabilidades civiles y penales a quienes intenten afectar u obstaculizar el avance del proceso post electoral, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad democrática del país.

Como sociedad, reiteramos nuestro compromiso con la democracia, la paz y el respeto a la voluntad soberana del pueblo hondureño. Honduras merece avanzar hacia la estabilidad y el fortalecimiento institucional.