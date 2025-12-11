Múltiples sectores rechazan llamados al caos y piden transparencia electoral

Tegucigalpa – Diversos sectores de la sociedad civil de Honduras, entre ellos sector privado, organizaciones juveniles, colectivos de mujeres, academia, iglesias, clase trabajadora, colegios profesionales y otros actores comprometidos con la democracia, rechazaron hoy los llamados al caos por parte de dirigentes políticos y exigieron transparencia electoral.
“Consideramos inaceptable y condenamos que actores políticos pretendan desconocer la voluntad popular y generar incertidumbre en un momento en que el país necesita unidad y respeto al orden democrático”, señalaron los múltiples sectores en un pronunciamiento denominado “Unidos por la Democracia”.
A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento cuya lectura tuvo lugar en una universidad de la capital de Honduras:
Mientras avanza el proceso de declaratoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en medio de la crisis poselectoral que se ha manifestado en los últimos días, diversos sectores de la sociedad hondureña (sociedad civil, sector privado, organizaciones juveniles, colectivos de mujeres, academia, iglesias, clase trabajadora, colegios profesionales y otros actores comprometidos con la democracia) nos unimos para expresar nuestra posición y hacer un llamado urgente a la responsabilidad y al respeto del orden democrático.
Nuestra declaración se fundamenta en los siguientes puntos:
Consideramos inaceptable y condenamos que actores políticos pretendan desconocer la voluntad popular y generar incertidumbre en un momento en que el país necesita unidad y respeto al orden democrático. Exigimos respeto al proceso electoral, hacemos un llamado al orden y la cordura, y expresamos nuestro rechazo a las convocatorias que buscan sembrar inestabilidad y desconocer el ejercicio cívico del 30 de noviembre.
Las más de 2,700 actas identificadas con inconsistencias deben entrar al proceso de revisión especial como lo establece la Ley Electoral. Los partidos políticos están en el deber y el derecho de ser parte de la verificación especial, decisiva para que el CNE haga públicos los resultados del 30 de noviembre.
El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad expresada en las urnas. Instamos al CNE a garantizar la integridad del proceso de escrutinio especial y divulgar los resultados de esta etapa en tiempo real, con el objetivo de fortalecer la confianza en el proceso y culminar con la declaratoria oficial en los períodos establecidos por la ley, garantizando transparencia y certeza para la ciudadanía.
El Consorcio de Observadores Electorales por Honduras (COEH), con el soporte técnico del National Democratic Institute (NDI), confirma que en las etapas observadas hasta el momento no hay evidencia de fraude o alteración de los resultados. Reafirmamos nuestra confianza en la legitimidad de los resultados y en la voluntad popular.
Valoramos la declaración de las Fuerzas Armadas de Honduras en la que ratifican su apego al mandato constitucional y su compromiso de garantizar una transición democrática.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que deduzcan responsabilidades civiles y penales a quienes intenten afectar u obstaculizar el avance del proceso post electoral, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad democrática del país.
Como sociedad, reiteramos nuestro compromiso con la democracia, la paz y el respeto a la voluntad soberana del pueblo hondureño. Honduras merece avanzar hacia la estabilidad y el fortalecimiento institucional.
Iglesia pide cordura
De su parte, el sacerdote Germán Cálix, dijo a Proceso Digital que la Iglesia Católica se identifica con este pronunciamiento y hace un llamado a la cordura.
“La población ya demostró cordura el día de las elecciones y ahora desea que se respete su voluntad y ahora pedimos responsabilidad al Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar a conocer al ganador”, acentuó.
Las instituciones pueden ser muy buenas pero si no tenemos confianza en ellas, cualquier cosa que la institución haga va a quedar desvirtuada, reflexionó.
Es importante que los políticos actúen con responsabilidad, el pueblo ha sido maduro en las elecciones y ya es la segunda vez que demuestra que su voto no es de manada, es un pueblo que piensa y razona, zanjó. Los políticos deben respetar la voluntad del pueblo y deben prepararse no para seguir usufructuando los frutos de la democracia, sino para servir a la democracia, cerró.
Anhelo del pueblo hondureño
De su parte, Carlos Hernández, director de la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), dijo que el anterior pronunciamiento es un clamor y anhelo del pueblo hondureño.
“El pueblo hondureño cumplió y fuimos con fervor patriótico a ejercer el voto, es momento que los políticos cumplan los que dice la ley”, expresó.
Sin embargo, dijo que el pueblo hondureño debe estar pendiente y debe defender la democracia.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe, en el menor tiempo posible, pronunciarse en los términos legales sobre la declaratoria del ganador de las elecciones.
Una sola voz
De su lado, Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) señaló que en este momento debe existir una sola voz que es la del pueblo con el llamado al respeto de la democracia.
Las leyes son claras y todos las deben cumplir, afirmó al tiempo que destacó que el pueblo ya hizo su parte.
Ahora el llamado a los políticos que están llamando al caos, debe haber respeto a la institucionalidad.
En este momento se deben olvidar de la camisa partidaria y limitarse a cumplir con la Constitución de la República, destacó. (RO)