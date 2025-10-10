Múltiples fallas eléctricas a nivel nacional por intensas lluvias: Tegucigalpa entre las zonas más afectadas

Tegucigalpa- Las fuertes lluvias que azotan el territorio hondureño en las últimas horas han provocado múltiples fallas en el sistema de energía eléctrica a nivel nacional, afectando gravemente al Distrito Central y varias regiones del país.

En la capital, se reportan apagones y cortes intermitentes en zonas aledañas al Hospital San Felipe, el Obelisco, el centro de Tegucigalpa, El Picacho y el sector noroeste de la ciudad. Conductores y vecinos informaron sobre caídas de árboles y postes del tendido eléctrico, complicando aún más la movilidad y generando riesgos adicionales por cables energizados.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó que sus cuadrillas técnicas están desplegadas “a lo largo y ancho de la geografía nacional” con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible. “Atención ciudadanos del Distrito Central, hemos recibido varios reportes de incidencias a la red eléctrica a causa de árboles caídos y las torrenciales lluvias de esta noche”, informó la institución anunció en sus redes.

Además del Distrito Central, también se reportan afectaciones en Azacualpa, Santa Bárbara; Campamento, Olancho; diversas zonas de Comayagua y la región sur del país, donde las descargas eléctricas y los vientos huracanados han dañado transformadores y líneas de distribución.

#Atención | Atención ciudadanos del Distrito Central, hemos recibido varios reportes de incidencias a la red eléctrica a causa de árboles caídos y las torrenciales lluvias de esta noche en la capital de la República.



Informamos a la población que nuestras cuadrillas técnicas… pic.twitter.com/aDlWA1dJ9J — Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (@EneeHnOficial) October 10, 2025

La estatal eléctrica instó a la población a reportar incidencias mediante la línea gratuita 118 o vía WhatsApp al 9440-1515, reiterando que su compromiso “es con el pueblo hondureño y con una visión humana” en medio de la emergencia climática que mantiene en alerta a todo el país.Las autoridades piden a la ciudadanía extremar precauciones ante posibles deslizamientos, caídas de árboles y calles anegadas, mientras se continúa trabajando en el restablecimiento del servicio y la mitigación de nuevos incidentes.LB