Múltiples colisiones en distintas carreteras dejan heridos y un fallecido: autoridades llaman a la prudencia

Tegucigalpa – Colisiones registradas en diferentes puntos del país dejaron este día un saldo de varias personas heridas y un fallecido, en incidentes que ponen nuevamente en evidencia la necesidad de conducir con mayor precaución en las carreteras.

– Entre cinco y seis personas mueren cada día en Honduras en accidentes viales.

Uno de los hechos ocurrió cuando un vehículo militar se accidentó en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa, a la altura del centro penitenciario La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

El incidente dejó al menos seis personas heridas, quienes fueron trasladadas en ambulancias a centros asistenciales. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas del percance.

En otro punto, en la aldea Támara, en Francisco Morazán, se registró un fuerte accidente de tránsito que dejó cuatro personas heridas. Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención inmediata y trasladar a los afectados para valoración médica.

De igual forma, en la capital Tegucigalpa y en la capital industrial San Pedro Sula, se reportan varios incidentes de colisiones vehiculares que contribuyeron al incremento de tráfico y personas lesionadas.

Horas antes, Proceso Digital informó que en Quimistán, Santa Bárbara, un aparatoso accidente en la carretera CA-4, a la altura del kilómetro 50 y cerca del desvío hacia esa localidad, dejó un resultado más trágico. La colisión se produjo entre un microbús de la ruta interurbana Pinalejo–San Pedro Sula y un camión recolector de caña.

El impacto provocó que el bus terminara en una hondonada a un costado de la vía. Inicialmente se reportaron más de 10 personas heridas; sin embargo, posteriormente se confirmó el fallecimiento del docente Elvin Omar Cruz, quien murió cuando era ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas debido a la gravedad de sus lesiones.

Ante la repetición de estos hechos en distintos tramos carreteros, las autoridades y cuerpos de emergencia hacen un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar maniobras imprudentes y revisar el estado mecánico de los vehículos, especialmente en rutas de alto tránsito, con el fin de prevenir más tragedias en las vías del país.LB