Mulino y Fujimori coinciden en revitalizar el tratado comercial entre Panamá y Perú

Panamá- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, sostuvieron este viernes una videollamada en la que coincidieron en trabajar para revitalizar el tratado de libre comercio (TLC) vigente desde 2012, informó el Gobierno panameño.

Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

«Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y -por supuesto- nuestro abrazo de amistad», dijo la presidente electa de Perú, según un comunicado de la Presidencia panameña.

Durante la conversación, Mulino aceptó la invitación que le extendió Fujimori para que asista a su juramentación como nueva mandataria de Perú, el 28 de julio en Lima, indicó la misiva oficial.

A su vez, el jefe de Estado panameño invitó a Fujimori a asistir al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que organiza CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe – que tendrá lugar en enero próximo en la capital de Panamá.

«Le reitero mi amistad y el deseo más genuino de colaboración entre nuestros dos países y pueblos», expresó el presidente Mulino.

Fujimori, por su parte, trasladó el «respaldo y cariño» al presidente panameño, «elogió el crecimiento económico de Panamá en los últimos años, y reconoció la eficiencia de este país como ‘hub’ comercial y de turismo». EFE/lb