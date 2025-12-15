Mujeres universitarias con mayor expectativa a migrar

Tegucigalpa – Una encuesta institucional aplicada este 2025 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) revela datos preocupantes sobre las intenciones migratorias de sus estudiantes, las mujeres (61 % de las encuestadas) con mayores expectativas a emigrar.

– Entre las principales razones de la expectativa a migrar destaca el desempleo (69%), bajos ingresos (46%) y búsqueda de mejor empleo (43%)

Según el informe «Mi Bienestar Estudiantil», elaborado por el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), el 44% de los universitarios encuestados expresa una expectativa migratoria.

De un total de 35 mil 419 estudiantes entrevistados, 15 mil 675 manifestaron tener planes o deseos de migrar, lo que representa precisamente el 44 % de la muestra.

Este porcentaje se divide en un 61 % de mujeres y un 39 % de hombres entre aquellos con expectativa migratoria.

Grupo etario

La distribución por edades muestra una concentración en los grupos más jóvenes.

El 27% de los estudiantes con intención de migrar tiene entre 16 y 19 años, lo que equivale a 4 mil 201 personas.

El grupo etario de 20 a 23 años es el más numeroso, con un 39 % y 6 mil 615 individuos.

Le sigue el rango de 24 a 27 años, con 17 % y 2 mil 615 casos.

Los estudiantes de 28 a 31 años representan el 7 %, correspondiente a mil 121 encuestados.

Finalmente, el 10% restante tiene 32 años o más, sumando mil 544 personas.

Emigrar a corto plazo

Entre quienes planean emigrar, solo el 13 % (4 mil 760) tiene intenciones concretas de vivir en el exterior en los próximos 12 meses.

De este grupo, el 87 % cuenta con parientes en el extranjero.

Un 28 % de los que desean migrar cuenta con empleo remunerado, mientras que el 72 % no lo tiene.

Por otro lado, el 35 % tiene planes de abandonar los estudios.

Destinos

En cuanto a los destinos preferidos, Estados Unidos lidera con un 46 % (7 mil 172 personas).

España ocupa el segundo lugar con 23 %, equivalente a 3 mil 634 estudiantes.

Canadá es elegido por el 11 % (mil 759), y otros países acumulan el 3 mil 110 restante.

Estos destinos reflejan patrones migratorios históricos de Honduras.

Razones

Las razones principales para migrar son económicas y laborales.

El desempleo es citado por el 69 % de los encuestados con expectativa migratoria, afectando a 10 mil 817 personas.

Los bajos ingresos son mencionados por el 46 %, con 7 mil 211 casos.

La búsqueda de un mejor empleo aparece en el 43 %, sumando 6 mil 741 estudiantes.

La reunificación familiar es una causa para el 14 %, con 2 mil 195 personas.

Estas motivaciones destacan la precariedad económica como factor clave.

Hallazgos

La encuesta fue aplicada en junio de 2025 por la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAH, en colaboración con el OMIH.

Los datos provienen exclusivamente de la encuesta institucional «Mi Bienestar Estudiantil», garantizando su representatividad dentro del universo universitario de la UNAH.

Este informe pone en evidencia el impacto de la situación socioeconómica del país en la juventud educada, que ve en la migración una vía de escape.

La predominancia de Estados Unidos como destino, con casi la mitad de las preferencias, subraya la influencia de las redes migratorias establecidas y las oportunidades percibidas.

La alta proporción de mujeres (61 %) con expectativa migratoria podría reflejar desigualdades de género en el acceso a oportunidades locales.

La concentración en edades tempranas (66 % entre 16 y 23 años) indica que la deserción universitaria podría aumentar si estas intenciones se materializan.

El hecho de que el 35 % contemple abandonar los estudios resalta un riesgo para la retención estudiantil en la principal universidad pública del país.

Finalmente, estos hallazgos invitan a reflexionar sobre políticas públicas que fomenten el empleo juvenil y la permanencia en el sistema educativo superior hondureño. (RO)