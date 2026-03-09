Mujeres siguen siendo la mayoría desfavorecida en el empleo y la brecha de género persiste en Honduras

Tegucigalpa- La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, analizó la situación laboral de las mujeres en Honduras, destacando que la igualdad de género en el mercado de trabajo aún enfrenta barreras significativas.

Según su diagnóstico, cerca del 73% de la población que presenta problemas de empleo son mujeres, y ellas tardan más tiempo en encontrar oportunidades laborales debido a obstáculos y discriminación laboral.

Canales subrayó que ser mujer ya no es una variable que favorece la empleabilidad. Este cuadro se suma a los desafíos que enfrentan las hondureñas para incorporarse al mercado laboral formal, luchando contra la precariedad del empleo y las barreras estructurales que limitan su participación económica plena en el país.

La economista enfatizó que, aumentar la participación de las mujeres en el empleo podría reducir la brecha económica y mejorar las condiciones de vida, ya que la evidencia de instituciones internacionales, incluido el Banco Mundial, señala una relación directa entre el empleo de las mujeres, la generación de ingresos y la reducción de la pobreza.

Sin embargo, para lograr cambios sostenibles es imprescindible acompañar cualquier incremento en la fuerza laboral femenina con políticas y programas de generación de empleo de calidad e inclusivo.

Canales concluyó con una llamada a la acción: implementar políticas públicas y mecanismos de apoyo que eliminen las pérdidas por discriminación, promuevan la equidad de género en el lugar de trabajo y faciliten el acceso de las hondureñas a empleos formales y bien remunerados. La conversación sobre la brecha de género en Honduras continúa, y su solución requerirá esfuerzos coordinados de gobierno, sector privado y sociedad civil.LB