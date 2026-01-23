Mujeres rurales piden políticas reales para su empoderamiento económico y participativo

Tegucigalpa– Mujeres campesinas de diversos sectores productivos en el país, hicieron hoy un llamado a la comunidad en general, aliados estratégicos, organismos de desarrollo y entidades de gobierno, a impulsar soluciones sostenibles que fortalezcan su empoderamiento económico y su participación activa, reconociendo su aporte estratégico al desarrollo de los sistemas alimentarios y las economías locales.

En el Encuentro «Cuando ellas lideran, la tierra florece», convocado por Heifer Internacional Honduras, las mujeres destacaron que de dos millones que viven en el campo, solo el 14% son dueñas de tierra, y la mayoría, enfrenta obstáculos para tener acceso a créditos, tecnología, asistencia técnica y comercialización de sus productos.

Aun con estas limitaciones, en las comunidades rurales de Honduras, las mujeres, que representan el 43% de la fuerza laboral agrícola y están cambiando la forma en que se produce, se comercializa y se cuida la tierra. Ya no solo siembran para alimentar a sus familias, toman decisiones que impactan a sus comunidades, transforman productos, acceden a los mercados y lideran organizaciones.

Toda esta transformación se evidenció en el evento que reunió a mujeres productoras de café, cacao, ganadería, apicultura, empresarias, cooperantes y aliados, que analizaron cómo el liderazgo femenino está impulsando la transformación de los sistemas alimentarios del país.

Las participantes expusieron que, con los procesos de formación, organización y acceso a mercados, han pasado de producir para la subsistencia a liderar emprendimientos con valor agregado y presencia en mercados nacionales e internacionales.

«Las mujeres innovaron, organizaron cooperativas, crearon marcas con identidad

territorial y lideran procesos de adaptación al cambio climático. Cuando se les abren oportunidades reales; el impacto trasciende lo económico y transforma comunidades enteras», señaló Marco Machado, director de país de Heifer.

La agenda incluyó conferencias magistrales y paneles temáticos que abordaron el empoderamiento económico, la toma de decisiones, y el acceso a mercados, con la participación de mujeres que forman parte de escuelas de campo, emprendimientos de transformación, experiencias de comercialización a mayor escala y cooperativas.

También se contó con aportes de aliados estratégicos del sector cooperación, que compartieron evidencias del impacto del enfoque de género en programas productivos.

«Cuando ellas lideran, la tierra florece» busca no solo informar, sino inspirar y convocar a más actores a sumarse a una apuesta clara: fortalecer el liderazgo de las mujeres como una condición indispensable para construir sistemas alimentarios mas justos, sostenibles y resilientes en Honduras.

Desde su llegada a Honduras en 1978, Heifer trabaja de manera sostenida en el fortalecimiento de familias rurales y sus comunidades, aportando a la creación de economías resilientes, competitivas y sostenibles. Sus programas han beneficiado a más de 565,000 familias en más de 700 comunidades. Apoyando la diversificación productiva, la incorporación de mujeres y jóvenes en cadenas de valor y la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes.

El encuentro se desarrolló en el marco del Día Nacional de la Mujer y da seguimiento al Primer Congreso de Mujeres en Sistemas Alimentarios Sostenibles celebrado en Catacamas, Olancho en junio de 2025, que reunió a más de 140 mujeres líderes de diversas regiones del país y mostró las buenas prácticas que impulsan las mujeres y están transformando el agro. IR