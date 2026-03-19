Mujeres privadas de libertad encuentran una nueva oportunidad en la PNFAS

Tegucigalpa – En la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), un nuevo amanecer está tomando forma. Las Mujeres en Privación de Libertad que se encuentran en este Centro hoy son testigos de que con oportunidades y trabajo su proceso de rehabilitación es posible.

Con las manos en la tierra y el corazón puesto en un mañana mejor. Guiadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), estas mujeres son las protagonistas de una historia de resiliencia y superación, demostrando que la dignidad y las ganas de cambiar pueden florecer incluso en los lugares más difíciles.

Con dedicación muchas de ellas han encontrado en el proyecto avícola un motivo para levantarse cada día. En el galpón, entre pollos y ponedoras, no solo alimentan y cuidan a los animales; están aprendiendo a ser responsables de una vida, a trabajar en equipo y a sentirse orgullosas de un trabajo bien hecho.

La recolección diaria de huevos se ha convertido en un pequeño pero gran triunfo, un símbolo de que son capaces de construir algo productivo y valioso.

En cada rincón de los módulos, el color y la creatividad han encontrado su espacio.

Los talleres de piñatas y pintura son mucho más que una actividad para pasar el tiempo. Son el lienzo donde estas mujeres plasman sus sueños, liberan sus emociones y descubren talentos que ni siquiera sabían que tenían.

Con cada pincelada y cada figura de papel maché, están reconstruyendo su autoestima y adquiriendo herramientas que les abrirán puertas en el mundo exterior cuando obtengan su libertad.

No se trata solo de aprender un oficio; se trata de sanar heridas y recuperar la fe en sí mismas. El trabajo digno y la capacitación constante se convierten así en los pilares de una nueva oportunidad, en el cimiento sobre el cual pueden volver a edificar su proyecto de vida con la certeza de que un futuro diferente es posible.

Con estos talleres el INP reafirma su compromiso de seguir cultivando estos espacios de esperanza, donde el desarrollo personal se fomenta a diario y la reinserción social deja de ser un concepto para convertirse en una realidad palpable, llena de color, esfuerzo y humanidad. JS