Colectivos de mujeres en Libre arremeten contra las enfermeras y quieren su despido

Tegucigalpa – El coordinador de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, acusó de delincuente al presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, y de boicotear al gobierno.

– El jefe de los colectivos ataca a las auxiliares señalando que quieren ganar más que las enfermeras profesionales.

“Porque no da la cara ese poco hombre que las está dirigiendo que es el delincuente como Josué Orellana, que sabemos que ha sido una manta de la corrupción de la ANEEAH por parte de este parasito”, dijo a la emisora Radio América.

Señaló que las protestas de las enfermeras auxiliares son financiadas por las centrales obreras, el diputado Tomás Zambrano, David Chávez y el congresista Mario Pérez.

Cevallos criticó las pretensiones de las enfermeras auxiliares de exigir aumento salarial y tener un sueldo superior a las licenciadas en enfermería.

“Cada quien tiene su estatus laboral y se le paga conforme a sus estudios”, expresó.

El coordinador de los colectivos de Libre exhortó a la ministra de Salud, Carla Paredes” y al gobierno que apoyarán la salud del pueblo y que las enfermeras auxiliares vuelvan a sus puestos de trabajo.

De su parte, la coordinadora de Mujeres Organizadas de Libre, Ángela Flores, cuestionó que las enfermeras auxiliares no protestaban en los gobiernos anteriores cuando había pastillas de harina o suero de agua.

Exigió a la Secretaría de Salud que despida a las enfermeras que protestan y no están en sus lugares de contrato, y contrate nuevas personas. AG