Mujeres nacionalistas exigen alto a violencia política y respaldan a Cossette frente al Estado Mayor de FFAA

Tegucigalpa – Un grupo de mujeres simpatizantes del Partido Nacional realizaron una caminata y se apostaron frente al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para exigir un alto a la violencia política, al tiempo que respaldan a la consejera Cossette López.

Con pancartas en mano y con consignas, las féminas caminaron hasta las instalaciones del Parque El Soldado como también se le conoce a la zona ubicada en El Obelisco.

La caminata y plantón es pacífico para exigir a la cúpula militar que defiendan la democracia de Honduras.

Asimismo, las mujeres brindaron su apoyo incondicional a la consejera Cossette López, quien ha recibido amenazas por parte de colectivos de Libre y la alta dirigencia del partido gobernante.

Las mujeres organizadas caminaron desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral hacia el Estado Mayor Conjunto a exigir que los militares respeten la voluntad del pueblo y que las elecciones sean transparentes. IR