Mujeres marchan en la capital hondureña para reivindicar derechos y reprochar desigualdades

Tegucigalpa – Varios grupos feministas se dieron cita este domingo en la capital hondureña para marchar y reivindicar sus derechos y reprochar las desigualdades en un Estado de derecho.

Así lo indicó Cristina Alvarado coordinadora del Movimiento Visitación Padilla, uno de los más preponderantes en la defensa de los derechos de la mujer en Honduras.

En el marco del Día Internacional de la Mujeres, las hondureñas nos hemos auto convocado para reivindicar los derechos, dijo.

La marcha se realizó desde la sede de este movimiento hasta el centro de la capital.

Las mujeres vistieron camisas moradas como simbolismo de su lucha y con cánticos y proclamas exigieron eliminar las desigualdades en un Estado de derecho y democrático.

Cabe señalar que este 2026 suman más de 40 las mujeres asesinadas en Honduras.

Los grupos feministas reprochan no solo la ola de violencia de género sino también el alto grado de impunidad en estos crímenes que asciende a más del 95 %.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, una jornada de lucha y reivindicación reconocida por la ONU para visibilizar las demandas de igualdad de género, justicia social, derechos laborales y el fin de la violencia machista.

Este es un día de movilización global que recuerda la resistencia histórica de las mujeres por sus derechos. (RO)