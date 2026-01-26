Mujeres hondureñas exigen justicia y no más violencia contra ellas en protesta ante la CSJ

Tegucigalpa – Decenas de mujeres se movilizaron para reclamar el fin de la violencia que les afecta en el país, donde más de 260 murieron de forma violenta en 2025, así como la impunidad que rodea esos casos, superior al 95 %.

“Nos manifestamos indignadas ante la creciente ola de violencia contra las mujeres, sumado a la violencia extrema y mortal como es el femicidio”, expresó el grupo de mujeres que se apostaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las mujeres, muchas vestidas de morado y blanco, lamentaron la muerte violenta de más de 260 féminas en 2025 y más de una veintena en lo que va de 2026.

Las organizaciones feministas reclamaron también la aprobación de la ley Integral en contra de las Violencias hacia ellas, la Ley de Educación Integral para la Sexualidad y la Ley de Protección a las mujeres frente a las emergencias.

Además, una estrategia nacional para la erradicación del femicidio, la derogación del decreto ejecutivo que prohíbe la promoción.

El domingo, se conmemoró el Día de la Mujer Hondureña, fue el 25 de enero de 1955, durante la Administración de Julio Lozano, cuando se emitió el decreto para que las mujeres votaran, lo que pudieron hacer para elegir al presidente Ramón Villeda Morales (1957-1963), quien fue derrocado el 3 de octubre de 1963 cuando estaba por concluir su mandato. IR