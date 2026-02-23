Mujeres han venido ganando un rol protagonista en estructuras criminales, identifica la DPI

Tegucigalpa – Las mujeres se han venido ganando y ahora tienen un rol protagonista dentro de estructuras criminales, explicó Joel Ventura, jefe de departamento de homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Ventura sostuvo que “el rol protagonista de este momento de las mujeres en las estructuras criminales no es como el de los años setentas y ochentas”.

Indicó que en algunas estructuras criminales las mujeres llevan las finanzas y también a nivel de liderato.

“Para estos casos hay un llamado de las bandas criminales dependiendo la competencia que generan las mujeres, su protagonismo va en ascenso”, señaló.

Afirmó que en Olancho ya se han capturado a mujeres que lideran bandas criminales.

Generalmente las mujeres son detenidas en acciones extorsivas, así como intentando introducir drogas en las cárceles hondureñas, pero también en algunos homicidios cometidos incluso a plena luz del día.

Dijo que los comportamientos criminales que vienen producto de la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, de las violaciones etc. IR