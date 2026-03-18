Mujeres en las Artes gradúa nueva generación de gestores culturales

Tegucigalpa – La asociación cultural Mujeres en las Artes (MUA) graduó a una nueva generación de 14 gestores culturales con enfoque en derechos humanos.

En el marco del proyecto «Arte y Cultura para el Desarrollo», la MUA celebró la ceremonia de graduación del curso de “Gestión Cultural con enfoque basado en Derechos Humanos”, un programa especializado y certificado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (Coneanfo) y fue posible gracias al respaldo de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph).

El evento, realizado en la sede de MUA contó con la presencia de autoridades de las organizaciones aliadas, equipo técnico, familiares y los quince graduandos que culminaron con éxito su proceso formativo.

El curso fue desarrollado entre septiembre y diciembre de 2025, teniendo como eje central la profesionalización comunitaria bajo un enfoque de derechos humanos.

Durante el programa, los educandos profundizaron en áreas como: Derechos humanos y culturales, Mecanismos de gestión cultural y voluntariado, Producción y montaje de proyectos artísticos y escénicos y Comunicación estratégica.

Las y los graduandos son: Ninoska Benitez, Carlos Alejandro Reyes, Carlos David Hernández, Cristhian Josué Varela, Gabriela María Valladares, Helen Patricia Rivera, Iris Rosario Ordoñez, Jhossei Xiomara Fabia, Kenia Yasmin Cerrato, Lisai Massiel Reyes, Mary Andrea García, Norlan Yoel Maradiaga, Yoslin Melissa Pastrana, Yina Morales Soto.

Durante la ceremonia se realizó un breve tributo brindado a la memoria de Danilo Adolfo Lagos, destacado teatrista e integrante del Grupo Teatral Bambú, quien fue un participante activo de esta jornada formativa antes de su sensible fallecimiento en octubre pasado.

La mesa principal fue integrada por América Mejía, directora ejecutiva de MUA, y Roberto Bussi, secretario ejecutivo de Coneanfo y Juana Castilla coordinadora técnica del proyecto Arte y Cultura para el Desarrollo, quienes hicieron entrega de los diplomas que acreditan las nuevas competencias adquiridas por los profesionales, quienes ahora están listos para diseñar y ejecutar proyectos con un impacto social transformador. (RO)