Mujeres en la IA, la receta para acabar con sesgos de género y transformar Europa

Valencia.- La incorporación de profesionales femeninas al desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial (IA) evitaría sesgos discriminatorios que «intensifican las brechas de género» y tiene el potencial de «transformar Europa» en un momento en el que esta se encamina hacia «una sociedad basada en la tecnología».

Así lo han considerado las ponentes en la conferencia «Women’s role in the future of Europe» («El papel de las mujeres en el futuro de Europa»), que ha tenido lugar en la Escuela de Liderazgo Femenino, unas jornadas formativas para chicas estudiantes de toda Europa que concluye este viernes en Valencia impulsada por la empresa tecnológica china Huawei.

«La tecnología puede tener absolutamente todos los sesgos que tenemos las personas porque la construyen las personas», ha considerado la profesora de la Universidad de Salamanca e investigadora en inteligencia artificial Cecilia Danesi.

La inteligencia artificial, ha dicho, tienen un papel «central para la protección de los derechos de las mujeres» si se consigue corregir el hecho de que «muchas veces, los algoritmos tienen un rol de intensificar brechas sociales como las de género».

A su juicio, por eso es importante «una inteligencia artificial con mujeres, con más diversidad y con perspectiva ética de derechos humanos«, con un enfoque basado «en la previsión y no en las sanciones», y por ello ha destacado la importancia de la Ley de inteligencia artificial europea, a la que ha aludido como «un ejemplo de excelencia en el desarrollo de una IA ética».

SECTOR DOMINADO POR HOMBRES

Para la asesora ministerial para asuntos cibernéticos y desinformación de la Representación Permanente de Croacia en la Unión Europea, Tamara Tafra, en el campo de la apertura del sector tecnológico a las mujeres «hay progreso, pero todavía es muy pequeño».

«En todo este tiempo en el que Croacia ha estado en la Unión, he podido ver algunos cambios en materia tecnológica», ha asegurado Tafra, para quien la tecnología era tradicionalmente «un área dominada por hombres«.

Ahora, ha dicho, ha cambiado y hay algunas mujeres en posiciones de poder, pero «no muchas, para ser honestas», aunque la cifra supone aun así un avance, ha relatado, respecto a la generación de su padre, donde las carreras tecnológicas tenían clases formadas únicamente por hombres.

LIDERAZGO FEMENINO SIN «ESENCIALIZAR»

La experta en liderazgo femenino global y exdirectora ejecutiva de UN Women France Fanny Benedetti, también participante en la conferencia, ha destacado la importancia del liderazgo femenino en un momento en que «la agenda europea está afrontando una crisis medioambiental, económica, social y también ética que necesita ser atendida y no puede ser atendida con la perspectiva anterior».

«Afrontar esos problemas es diferente para las mujeres porque el mundo no esta siempre a favor de las mujeres en la toma de decisiones», ha considerado la experta.

Sobre qué características tiene el liderazgo femenino, ha dicho no querer «esencializar» a las mujeres: «Por ser una mujer no eres mejor líder o mas comprensiva, no creo en eso, pero sí que somos educados de forma diferente por nuestro género y eso forma la visión que tenemos del mundo».

«La idea es que las mujeres usen sus habilidades y estén autorizadas para hacer eso en un mundo al que han dado forma los hombres, que no se las estereotipe ni se las fuerce a determinado tipo de liderazgo», ha concluido.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Durante su intervención, la jefa del Departamento de Innovación Digital de la Universidad de Nicosia en Chipre, Soulla Louca, ha apostado por formar a las mujeres «para que tengan habilidades digitales y a la vez puedan minimizar las brechas que existen».

«Queremos tener una sociedad que esté basada en la tecnología pero que también use la tecnología para combatir los diversos retos globales que tenemos por delante», ha afirmado.

A su juicio, las mujeres pueden contribuir a dar solución a los retos de futuro porque tienen «la inteligencia emocional y empatía que eso requiere», y por ello ha reclamado mayor presencia femenina en el desarrollo y diseño tecnológico: «Es necesario para que esa tecnología cuente con una perspectiva de género».

MUJERES EN LA AVIACIÓN: MUCHO MÁS QUE AZAFATAS

A continuación, el Palacio de la Exposición ha acogido el debate «Reaching for the skies, how women are shaping the world of aviation» («Llegando al cielo, cómo las mujeres están dando forma al mundo de la aviación»), en el que las ponentes han coincidido en que las profesiones de la aviación incluyen mucho más que «pilotos y azafatas».

Así lo ha manifestado la ingeniera aeroespacial Martina Hlavata, que ha reconocido que cuando se está «fuera de la burbuja de la aviación» solo se tiene «constancia de los trabajos que conectan con lo que es la ejecución del vuelo: pilotos, azafatas, personal de cabina y a lo mejor encargados de facturación».

«Pero hay mucho más», ha asegurado Hlavata, que ha explicado que ella misma ha trabajado como experta en mecanismos para impedir colisiones y en el desarrollo de redes de seguridad para aviones, y ahora es ingeniera aeroespacial especializada en la gestión de la capacidad de las aeronaves.

Según la controladora aérea en Air Navigation Services de la República Checa Romana Kmetová, el reto actual de la aviación es conseguir «un único cielo europeo», algo en lo que la incorporación de las mujeres es todavía trabajo pendiente, también en su país, donde solo hay entre un 5 y un 7 % de controladoras aéreas.

«Todas las mujeres son bienvenidas en la aviación porque conllevan un enfoque diferente de la profesión en un campo muy dinámico», ha destacado, por su parte, la directora ejecutiva de NG Aviation SE, Simona Franková, quien ha apostado por incorporar puestos técnicos: «Estamos digitalizando los datos para la aviación y es una gran oportunidad para las mujeres profesionales».

Para la piloto de Norwegian Airlines Andrea Davies, «hay oportunidades en la aviación para las mujeres» y ese campo «es un mundo muy abierto» en el que recientemente se están dando muchas iniciativas para abrirlo a perfiles femeninos.

La experta en gestión del tráfico y miembro de Eurocontrol Tereza Topková ha considerado su trabajo «una parte desconocida» del mundo de la aviación: «Desde mi trabajo puedo ver que este es un mundo de hombres, y que hubiera más mujeres en este campo traería mucha innovación y una forma de pensar diferente».