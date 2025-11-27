Mujeres deben ejercer un voto informado y reflexivo, señala feminista

Tegucigalpa – La defensora de derechos de la mujer, Honorina Rodríguez, dijo que que desde el Foro de Mujeres Políticas se ha dado un llamado al voto por las féminas y siempre se mantiene el lema de que ´votar por mujeres es votar por Honduras´, pero que éste debe ser un voto informado y reflexivo.

De esa manera, dijo la defensora de derechos humanos, los hondureños puedan ejercer su derecho al voto sin dejar de analizar a las candidatas que se han comprometido con los derechos de las mujeres.

La representante del Foro de Mujeres Políticas lamentó que en durante el actual proceso electoral no se logró la paridad estipulada en la ley y afirmó que en el caso de las diputaciones, la mayoría de las papeletas son impares con lo que en alrededor de un 47 % de las planillas van mujeres.

En tanto, en las planillas de alcaldías los partidos políticos le quedaron a deben a las féminas porque este porcentaje apenas llega a un 22 %. VC