Mujeres activistas de Libre advierten que tomarán acciones contra protesta de enfermeras auxiliares

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre) utilizará un grupo de mujeres organizadas para confrontar a las enfermeras auxiliares que están en protesta que exigen la reivindicación de sus derechos a la Secretaría de Salud.

La coordinadora de mujeres organizadas de Libre, Ángela Flores, manifestó que se van a reunir para tomar acciones la Asociación Nacional de Enfermeras Y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH).

“Esta gente tiene más de ocho días de estar obstaculizando la salud del pueblo, deja a los enfermos botados por andar en esa toma innecesaria porque mejor de lo que están no pueden estar”, dijo Flores.

Mencionó que actuarán en contra del presidente de la ANEEAH, Josué Orellana, por sonsacar a las enfermeras auxiliares para que obstaculicen la salud de la población.

La dirigente de Libre denunció que quieren empañar el gobierno con los vicios del pasado y que la dirigencia de la ANEEAH son miembros del Partido Nacional.

“No estamos acostumbrados a amenazar, tomamos acciones y si nos toca deshacer la toma, la vamos a deshacer”, advirtió la coordinadora de mujeres organizadas de Libre. AG