Mujeres a votar, el llamado del Foro de Mujeres Políticas de Honduras

Tegucigalpa – Ligia Laínez, parte del Foro de Mujeres Políticas de Honduras, exhortó hoy a todas las mujeres hondureñas que salgan a votar este próximo 30 de noviembre.

“La mayoría de la población de este país, somos mujeres y les hago un llamado a salir votar”, expresó.

Recordó que ejercer el sufragio, es un derecho que llegó tarde para las mujeres, pero acotó que se debe hacer con responsabilidad.

Hoy tenemos este derecho, por lo que debemos salir a votar, acentuó.

Razonó que estamos en el periodo de silencio electoral y es muy apropiado que las mujeres reflexionen quien presenta iniciativas en favor de este género.

Debe prevalecer el voto por Honduras y por las familias, zanjó.

De los diez millones de habitantes que tiene Honduras, más de seis millones podrán votar para elegir a un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. (RO)