Mujer que votó doble, dice no se fijó, que le anularon el sufragio y que recibe amenazas de Libre

Tegucigalpa – Una mujer que se viralizó por hacer un video ejerciendo el sufragio el pasado domingo en las elecciones generales, en donde apareció marcando dos papeletas del nivel electivo presidencial, narró que no se dio cuenta hasta que llegó a la mesa donde le anularon el voto, al tiempo que denunció ser víctima de amenazas.

– “Me están amenazando miembros de Libre, me dicen que me sacarán de mi casa con todo y mi mamá”, denunció.

Se trata de Elsa Alvarenga, quien culpó a los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) por darle cuatro papeletas: una del nivel presidencial, dos para alcaldes y otra para diputados.

Contó que el día de la elección se presentó a la urna como cualquier votante. “Me dieron las papeletas, me voy a la urna a votar, no me fijé cuántas papeletas me dieron, de la emoción de votar por mi partido sólo me dedico a marcar las papeletas, pero cuando me doy cuenta que tengo cuatro quedo viendo a las integrantes de la mesa y una de ellas se paró para indicarme dónde va cada papeleta, entonces les expliqué que tenía cuatro”.

El video en el que aparece Elsa Alvarenga votando con cuatro papeletas. #ProcesoDigital pic.twitter.com/iDDmo57ZNK — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 5, 2025

Fue así que una de las integrantes de la mesa le indicó que su voto sería anulado y se pondría en el acta de incidencias. “Le pusieron el sello y lo refrendaron en el acta de incidencias”, reiteró.

Agregó que estaba a la carrera porque tenía que llevar a su hija a votar a otro centro, pero antes de retirarse se abocó a un custodio electoral para contarle lo ocurrido y que quedara evidencia.

Alvarenga apuntó que el custodio fue a la mesa y les reclamó que esos errores no podían estar ocurriendo, por los que les pidió mayor concentración.

“Yo no tuve la intención de votar doble, soy una persona emprendedora, no soy ninguna delincuente, lo hice sin ninguna intención”, subrayó.

Señaló que tiene en su poder el acta de la urna donde votó, y que la gana el Partido Libre, y su representante fue la que le entregó las cuatro papeletas.

Dijo estar en toda la disposición de acudir a cualquier ente de investigación para rendir su declaración porque no teme ya que actuó sin mala fe. JS