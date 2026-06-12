Mujer que chocó múltiples carros en Lomas del Guijarro cuenta con historial psiquiátrico en el Mario Mendoza

Tegucigalpa – La mujer de 53 años que protagonizó un accidente múltiple que dejó daños en al menos 13 vehículos en la colonia Lomas del Guijarro permanece ingresada en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, donde ha sido paciente desde hace dos años.

La directora del centro asistencial, Monserrat Arita, confirmó su historial psiquiátrico y relató que actualmente se encuentra bajo observación de emergencia, pero en condiciones estables.

“Es una paciente nuestra desde hace dos años. Por su derecho a la confidencialidad no vamos a revelar su diagnóstico, pero actualmente está en nuestro hospital y ya está estabilizada”, informó la especialista.

De acuerdo con la doctora Arita, la mujer llegó al centro asistencial en una condición de descompensación que requiere seguimiento médico constante, por lo que podría necesitar un mes para recibir el alta médica.

Según explicó, las personas que padecen trastornos psiquiátricos pueden desarrollar una vida prácticamente normal cuando cumplen adecuadamente con la medicación y las consultas de seguimiento.

Consultada sobre si la descompensación pudo haber sido provocada por la falta de medicamentos, la doctora Arita señaló que todavía no existen elementos suficientes para determinar las causas exactas del episodio.

El incidente dejó daños en 13 vehículos

El caso ocurrió el pasado 11 de junio en la colonia Lomas del Guijarro, donde la mujer recorrió varias calles de la zona e impactó contra al menos 13 automóviles estacionados.

Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la conductora manejaba un vehículo que habría tomado sin autorización de un vecino y portaba una licencia de conducir vencida desde 2023.

Tras ser detenida por agentes policiales, familiares presentaron documentación médica que acreditaba antecedentes de problemas de salud mental, por lo que las autoridades coordinaron su traslado al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, donde permanece bajo atención especializada. AD