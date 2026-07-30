Mujer pierde su vivienda en incendio supuestamente provocado por su expareja 

Tegucigalpa – Una mujer perdió todas sus pertenencias luego de que un incendio consumiera la vivienda que alquilaba en la colonia Anexos Suyapa 2, en El Progreso, Yoro.

La afectada denunció que el siniestro habría sido provocado por su expareja, contra quien asegura había presentado una denuncia por amenazas.

La mujer, identificada como Nicolle, relató que tenía una semana de haberse separado de su pareja y que el día anterior acudió a las autoridades para solicitar medidas de protección.

“Él fue, yo sé que él fue”, afirmó al señalar que el fuego destruyó por completo sus bienes.

La afectada explicó que, por fortuna, no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el incendio, ya que estaba alojándose en otro lugar.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y logró controlar las llamas antes de que se propagaran a viviendas vecinas.

No obstante, las autoridades deberán investigar el origen del incendio para determinar si fue provocado y establecer las responsabilidades correspondientes.

Tras perder todas sus pertenencias, Nicolle hizo un llamado a la solidaridad de la población para recibir apoyo con ropa y artículos básicos para ella y sus dos hijas.

El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) señala que las exparejas son de los recurrentes causantes en los casos de violencia contra la mujer. AD