Accidente de motocicleta cobra la vida de una mujer en la capital

Tegucigalpa – Una mujer muerta que iba a bordo de una motocicleta junto a su compañero de hogar fue el saldo de un accidente vial la tarde de este viernes en el Anillo Periférico a la altura de la Residencial Las Uvas, capital hondureña.

– El accidente se habría provocado luego que la cadena del vehículo de dos ruedas se reventó.

La mujer, identificada como Katerin Fabiola Ávila (33), que viajaba junto a su esposo murió luego del impacto de la motocicleta que quedó en la mediana del bulevar frente a la ferretería Alutech, lo que provocó un pesado tráfico vehicular en la zona.

El conductor de la motocicleta fue llevado a un centro asistencial, mientras el cuerpo de la mujer quedó tendido en la escena cubierto con un plástico. Se conoció que la víctima laboraba para empresa que vende pollos.

Más de cinco personas mueren diariamente en accidentes de tránsito en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS