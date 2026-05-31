Mujer muere luego de ataque a balazos en El Paraíso

Tegucigalpa – Una mujer fue atacada a disparos por desconocidos que llegaron a su vivienda en la comunidad de Matazano (Río Arriba), municipio de Alauca, departamento de El Paraíso.

La occisa, reconocida como Dania Elizabeth González, presentaba tres disparos en su cuerpo.

La mujer fue llevada a la emergencia del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, pero murió por la gravedad de sus heridas.

Equipos de la Policía investigan esta nueva muerte violenta de mujer.

Al menos 108 mujeres han perdido la vida en entornos violentos este 2026, de acuerdo a los recuentos de organizaciones feministas. JS