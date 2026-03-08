Mujer muere en confuso tiroteo en Santa Bárbara

Tegucigalpa – Una mujer murió alcanzada por un disparo tras un tiroteo en el sector de La Grama en Nuevo Celilac, Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

De acuerdo a las versiones sobre el suceso, la joven Karla Interiano Mancía se conducía en un automotor junto a su familia a la altura del puente de Jicatuyo y se generó un tiroteo en el que habría participado la Policía Nacional, pero este extremo no está confirmado, lo que provocó que un disparo impactara en el cuerpo de la mujer.

Mancía fue trasladada a un centro asistencial, donde expiró por la gravedad de la herida. La víctima era residente del municipio de Atima, Santa Bárbara.

La tarde del sábado, otra joven mujer fue asesinada a disparos en el barrio Arriba en Guaimaca, Francisco Morazán, zona central de Honduras.

La malograda mujer respondía al nombre de Karla González Ramos (26), quien en un intento por salvarle la vida fue lleva a un centro asistencia, pero había expirado.

Al menos 45 mujeres han perdido la vida en condiciones de violencia este año en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS