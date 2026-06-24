Mujer muere calcinada en incendio que consume dos casas en SPS

San Pedro Sula – Una mujer murió calcinada en el interior de una vivienda en la colonia Primavera en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

La fallecida fue identificada como Sheyla Rubí Cáceres.

El teniente del Cuerpo de Bomberos, Gabriel Chacón, informó que dos viviendas fueron consumidas por el fuego, dejando como saldo trágico la muerte de una mujer.

Manifestó que el cuerpo fue encontrado mientras los bomberos realizaban las labores de remoción y enfriamiento del lugar.

Asimismo, comunicó que otra mujer resultó con quemaduras de segundo grado y fue trasladada de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas. AG