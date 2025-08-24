Mujer muere apuñalada por una amiga en la zona central del país

Comayagua – Una mujer falleció este domingo en la aldea San Isidro en el sector El Sifón en el municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

La fallecida fue identificada como Fidelina Portillo Hernández.

Se informó que la mujer fue a la casa de una amiga a recoger unos auriculares que le había prestado, se originó una discusión, y la conocida atacó con un arma blanca a la ahora occisa.

La víctima murió por la gravedad de las heridas causadas por un puñal.

De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), más de 150 mujeres han fallecido en hechos violentos en el presente año. AG